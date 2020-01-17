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Yunanistan darbeci Hafter'e kucak açtı! Dikkat çeken hediye

Berlin Konferansı'ndan önce Atina'yı ziyaret eden Darbeci Hafter, bugün başbakan ve dışişleri bakanıyla görüştü. Hafter'e Atina ziyareti sırasında verilen hediye dikkatlerden kaçmadı. İşte Hafter'in Atina ziyaretine dair dikkat çeken anar ve hediye edilen kitaptaki o detay.

17.01.2020 14:29 - Son Güncelleme: 17.01.2020 14:29
Yunanistan darbeci Hafter'e kucak açtı! Dikkat çeken hediye

Türkiye ve Rusya'nın çağrısıyla ateşkes ilan edilen Libya'da meşru hükümeti devirmeye çalışan General Halife Hafter, gece saatlerinde Yunanistan'ın başkenti Atina'ya indi.

Yunanistan darbeci Hafter'e kucak açtı! Dikkat çeken hediye

Hafter'in kalacağı otele varışında Yunan özel kuvvetlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı göze çarparken, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından bizzat karşılandı.

Yunanistan darbeci Hafter'e kucak açtı! Dikkat çeken hediye

Atina'da günün ağarmasıyla birlikte Libya'daki isyancı güçlerin lideri Hafter, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

Yunanistan darbeci Hafter'e kucak açtı! Dikkat çeken hediye

Bakan Dendias yine konuğunu kapıda karşıladı ve yapılan görüşmede Hafter'e bir kitap hediye etti. Kitaptaki fotoğraflardan biri, Yunan askerlerini gösteriyordu.

Yunanistan darbeci Hafter'e kucak açtı! Dikkat çeken hediye

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tepkileri yumuşatmak adına Hafter'i Berlin Konferansı'nda yapıcı bir rol üstlenmesi için teşvik ettiklerini söyledi. Dendias ayrıca, Türkiye ve Libya hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasının Avrupa ülkeleri tarafından reddedilmesini beklediklerini aktardı.

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