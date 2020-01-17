Yunanistan darbeci Hafter'e kucak açtı! Dikkat çeken hediye
Berlin Konferansı'ndan önce Atina'yı ziyaret eden Darbeci Hafter, bugün başbakan ve dışişleri bakanıyla görüştü. Hafter'e Atina ziyareti sırasında verilen hediye dikkatlerden kaçmadı. İşte Hafter'in Atina ziyaretine dair dikkat çeken anar ve hediye edilen kitaptaki o detay.
17.01.2020 14:29
- Son Güncelleme: 17.01.2020 14:29
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tepkileri yumuşatmak adına Hafter'i Berlin Konferansı'nda yapıcı bir rol üstlenmesi için teşvik ettiklerini söyledi. Dendias ayrıca, Türkiye ve Libya hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasının Avrupa ülkeleri tarafından reddedilmesini beklediklerini aktardı.
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