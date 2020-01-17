Kredili evde 7 yılın zirvesi Konut kredisi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarına artış olarak yansıdı. 2019'da ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 20.1 artarak 333 bine yaklaşırken, geçen ay 50 bin 278 adet ile son 7 yılın en yüksek Aralık ayı verisi ortaya çıktı.

Konut kredisi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli konut satışlarına artış olarak yansıdı. 2019'da ipotekli konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 20.1 artarak 333 bine yaklaşırken, geçen ay 50 bin 278 adet ile son 7 yılın en yüksek Aralık ayı verisi ortaya çıktı. TÜM MANŞETLER