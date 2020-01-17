Gençlere 2.600 TL

Gençler, İŞKUR'un işbaşı eğitim programları ile hem iş tecrübesi kazanıyor hem de eğitim süresince harçlık alıyor. Yeni yılla birlikte programlara katılacak kişilere ödenecek harçlık artırıldı. İşbaşı eğitim programlarında günlük ödeme 89,4 liraya yükseltildi. Ödeme öğrenciler için 67,05, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 liraya çıkarılırken; geleceğin mesleklerinde ise katılımcılara günlük 100 lira ödenecek.
9 AY UYGULANIYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. 18-29 yaş arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Bu programlara katılan gençler günlüğü 89,4 liradan ayda (26 gün) 2 bin 324 lira alabilecek. Bu tutar, program bilişim sektörüne ilişkin ise 2 bin 600 liraya yükselecek.
İŞKUR işsizler için mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyor.
9 AY UYGULANIYOR
İşbaşı eğitim programları bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerlerinde en fazla 6 ay sürüyor. 18-29 yaş arası gençlerin katılabildiği siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlardaki programlar ise en fazla 9 ay olarak uygulanıyor. Programlar haftada 6 günü aşmamak kaydıyla, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Bu programlara katılan gençler günlüğü 89,4 liradan ayda (26 gün) 2 bin 324 lira alabilecek. Bu tutar, program bilişim sektörüne ilişkin ise 2 bin 600 liraya yükselecek.
İŞKUR işsizler için mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyor.
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