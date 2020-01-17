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uyardı: Sahte siteye dikkat edin

(), kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte siteleri tespit edildiğini belirterek, "Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib. gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir" uyarısı yaptı. Duyuruda, sahte sitelerle mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına işaret edildi.

Sahte siteye dikkat edin
Gelir İdaresi Başkanlığı (), kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanılarak trafik para cezasına ilişkin sahte siteleri tespit edildiğini belirterek, "Başkanlıkla ilgili her türlü işlemin www.gib. gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir" uyarısı yaptı. Duyuruda, sahte sitelerle mükelleflerin kredi kartı ve şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığına işaret edildi.

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