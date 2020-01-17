‘Fiberi 10 yılda 10 kat artırdık’

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, son 14 yılda Türkiye'nin dijital dönüşümü için 16.2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını belirterek, "Müşterilerimize ulaştırdığımız fiberi son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık" diye konuştu. 2020'de fiber ulaşmayan mahalle kalmaması için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Önal, "Şu an İstanbul'da hiç altyapısı olmayan yere bir haftada fiberi götürüyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 17.01.2020
- Gazete
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