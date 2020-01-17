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Evlilik sözleşmesinin bağlayıcılığı var

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Evlilik sözleşmesinin bağlayıcılığı var
Evleneceğim kişi evlilik sözleşmesi istiyor. Bağlayıcılığı nedir?
Evlilik sözleşmesi son yıllarda özellikle tanınmış isimler tarafından gündeme gelen ve bir nevi mal paylaşımını kontrol altına almalarına destek çıkan yazılı bir beyandır. Evlilik sözleşmesi denildiği zaman, çiftler arasında soğuk rüzgarlar esiyor ve bir nevi güvensizlik olarak algılanıyor.
Hukukta taslak halinde herkese sunulan bir evlilik sözleşmesi bulunmamakla beraber, eşler kendi koşullarına göre belirleyecekleri şartlarla, evlilik birliği içindeki malların nasıl paylaştırılacağı konusunda evlilik sözleşmesi yapabilirler ve bu sözleşme hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesinin imzalanması ile eşler, mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimlerini seçebilir. Evlilik sözleşmesi yapmayan eşler arasında, kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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