Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin beklediği zaman geldi. 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenen emekliler, bugünden itibaren yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor.
- Ekonomi
- 17.01.2020
- Gazete
Emeklinin zam vakti geldi! 2020 Ocak ayı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin beklediği zaman geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bugün SSK emeklileriyle başlıyor. Net maaşlar ve ek ödemeler birlikte artırılacak. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak zamlı emekli maaşlarıyla ilgili detaylar haberimizde...
Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin beklediği zaman geldi. 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenen emekliler, bugünden itibaren yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor.
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