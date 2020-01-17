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nin vakti geldi! ayı en düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Yaklaşık 12.8 milyon nin beklediği an geldi. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bugün emeklileriyle başlıyor. Net maaşlar ve ek ödemeler birlikte artırılacak. Peki en düşük ve en yüksek emekli maaşları ne kadar oldu? zamlı emekli maaşlarıyla ilgili detaylar haberimizde...



Yaklaşık 12.8 milyon emeklinin beklediği zaman geldi. 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenen emekliler, bugünden itibaren yeni maaşlarını almaya hazırlanıyor.

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