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  • 17.01.2020 11:11
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 11:11

Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaba yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı ari işletme desteği kapsamında ödenecek olan 84,8 milyon liranın bugün hesaplara yatacağını duyurdu. Pakdemirli ayrıca yetiştiricilere küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi yapılacağını da duyurdu.

Bakan müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaba yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı , yetiştiricilere hastalıktan ari işletme desteği kapsamında 84,8 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ödemeler, bugün (17 Ocak 2020) hesaplara yatacak.

Bakan Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleriyle ilgili şu açıklamada bulundu:
"Hastalıktan ari işletme desteği kapsamında, 1.253 işletmemize 323.247 baş hayvan için toplam 84,8 milyon lira ödemeye yapacağız. Yetiştiricilerimize ayrıca, küpe uygulama ve hayvan atık desteği ödemesi de yapılacak. Ödemeler, bugün yetiştiricilerimizin hesaplarına aktarılmış olacak."

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