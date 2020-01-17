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Bor yatağa girdi

Bor mineralini yatağın içine entegre eden , 1.5 milyon liralık yatırım bütçesiyle 'i pazara sundu. Borjen'i yıl sonuna kadar 50 bin adet üretmeyi hedefleyen Bambi, 20 ülkeye de ihraç edecek.

Bor yatağa girdi
Bor mineralini yatağın içine entegre eden Bambi, 1.5 milyon liralık yatırım bütçesiyle Borjen'i pazara sundu. 'i yıl sonuna kadar 50 bin adet üretmeyi hedefleyen Bambi, 20 ülkeye de ihraç edecek. Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen, "Her gün üzerinde saatlerce uyuduğumuz yatağımızda sayısı milyonlarla ifade edilecek kadar fazla bakteri, e gibi mikroorganizmalar yaşıyor. Borjen'in kumaşına ve süngerine, entegre ettiğimiz Bor minerali ile yatağın içinde bakteri, mite ve diğer mikroorganizmaların gelişimini engelliyoruz" dedi.


Hülya Avşar, Borjen'in reklam filminde rol aldı.

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