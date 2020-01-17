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35 bin TL’ye bedelli

Bedelli askerlik yapmak isteyenler dikkat! Yeni tutar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bedelli askerlik ücreti yılın ilk yarısı için 35 bin 54 lira olarak belirlendi.

35 bin TL’ye bedelli
Bedelli askerlik yapmak isteyenler dikkat! Yeni tutar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bedelli askerlik ücreti yılın ilk yarısı için 35 bin 54 lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik isteyenlerin ödeyeceği ücret ise 5 bin 261 euro. 2020 için bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık'a kadar tamamlanacak.

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