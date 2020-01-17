35 bin TL’ye bedelli Bedelli askerlik yapmak isteyenler dikkat! Yeni tutar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bedelli askerlik ücreti yılın ilk yarısı için 35 bin 54 lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlik yapmak isteyenler dikkat! Yeni tutar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bedelli askerlik ücreti yılın ilk yarısı için 35 bin 54 lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik isteyenlerin ödeyeceği ücret ise 5 bin 261 euro. 2020 için bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık'a kadar tamamlanacak. TÜM MANŞETLER