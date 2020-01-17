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100 bin personel alınacak

İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan İŞKUR üzerinden 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alımı için ilana çıkıldı.

100 bin personel alınacak
İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan İŞKUR üzerinden 100 bine yakın personel alımı yapılacak. Kurum üzerinden en az ilköğretim mezunu 40 bin personel alımı için ilana çıkıldı. Adayların başvuru yapacağı alım ilanlarında en fazla ön muhasebeci, kasiyer, konfeksiyon işçisi, satış danışmanı, makineci, beden işçisi yer alıyor. Aranan beden işçisi 6 bini buluyor.

Hazal ATEŞ

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