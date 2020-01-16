Yapay zeka için 7 taahhüt Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı 7 ilkeyi açıkladı. Yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Ömer Barbaros Yiş, Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel katıldı. Yapay zeka ilkeleri 'Çevre ve İnsan Odaklıyız', 'Profesyonel Olarak Sorumluyuz', 'Veri Gizliliğini Gözetiriz', 'Şeffafız', 'Güvenliği Esas Alırız', 'Adil Davranırız', 'Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İşbirliği Yaparız' başlıklarını taşıyan 7 maddeden oluşuyor.

T urkcell , yapay zeka çalışmalarında uyacağı 7 ilkeyi açıkladı. Yapılan toplantıya Genel Müdür Yardımcıları Ömer Barbaros Yiş , Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel katıldı. Yapay zeka ilkeleri 'Çevre ve İnsan Odaklıyız', 'Profesyonel Olarak Sorumluyuz', 'Veri Gizliliğini Gözetiriz', 'Şeffafız', 'Güvenliği Esas Alırız', 'Adil Davranırız', 'Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İşbirliği Yaparız' başlıklarını taşıyan 7 maddeden oluşuyor. TÜM MANŞETLER