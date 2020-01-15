Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar dünkü kapanışta en düşük 5.8763 lira ve en yüksek 5.9002 lirayı gördükten sonra 5.885.89 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5414 lira ve en yüksek 6.5659 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında işlem görmüştü. ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası dolar yatay seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI