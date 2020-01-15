Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 16.01.2020 07:28
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 07:28

son dakika düşüşte! 16 Ocak ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

son dakika... Dünkü kapanışta 5.885.89 lira aralığında işlem gören dolar/TL, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası yatay seyretti. Güncel ve dolar fiyatları, döviz yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve , kaç TL oldu? İşte 16 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar dünkü kapanışta en düşük 5.8763 lira ve en yüksek 5.9002 lirayı gördükten sonra 5.885.89 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5414 lira ve en yüksek 6.5659 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında işlem görmüştü. ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşması sonrası dolar yatay seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Ocak güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika düşüşte! 16 Ocak euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri