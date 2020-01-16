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Telekom kazandırdı

Türk Telekom'un 2019'un ilk 9 ayı içerisinde kaydettiği finansal performansı, hisse fiyatlarına da yansıdı. Türk Telekom'un hisse değeri 2019'da 2018 yıl sonuna göre yüzde 89 artışla 7.37 liraya ulaştı.

Telekom kazandırdı
Türk Telekom'un 2019'un ilk 9 ayı içerisinde kaydettiği finansal performansı, hisse fiyatlarına da yansıdı. Türk Telekom'un hisse değeri 2019'da 2018 yıl sonuna göre yüzde 89 artışla 7.37 liraya ulaştı. "2019'un ilk 9 ayında yüzde 15.6'lık büyüme ve 1.9 milyar lira net kâr ile son 11 yılın gelir artışında rekor kırdık" diyen Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Türk Telekom, 2019 yılında hisse değeri en çok artan operatör oldu" ifadesini kullandı.

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