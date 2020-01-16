16 Ocak Perşembe evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte SMS ve e-Devlet bakım maaşı sorgulama

16 Ocak evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakım aylıkları her ay belirlenen tarihlerde , bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. İşte evde bakım aylığı yatan iller listesi
16 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Maaşların Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum, Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor.
Evde bakım maaşı sorgulama işlemi için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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