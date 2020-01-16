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  • 16.01.2020 19:23
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 19:23

Şubat ayına az kaldı! na göre kim ne kadar maaş alacak? İşte 2020 net-brüt zam oranı

Aralık ayının son günlerinde milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen ve AGİ zam oranları netlik kazandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti toplantıyla belirledi. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca çalışan "Asgari ücret na kim ne kadar maaş alacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 asgari ücret ve AGİ net-brüt zam oranı bilgileri

Asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş ödenecek?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ve AGİ zam oranları Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Yeni ayı bekleyen çalışanlar asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş alacağını merak ederken konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Asgari ücret AGİ tablosuna göre kim ne kadar maaş alacak sorusu bu kapsamda yoğun olarak araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
Bekar 220,68 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
Evli, eşi çalışan 220,68 TL
Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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HaberlerEkonomi HaberleriŞubat ayına az kaldı! Asgari ücret AGİ tablosuna göre kim ne kadar maaş alacak? İşte 2020 net-brüt zam oranı
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