Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret ve AGİ zam oranları Şubat ayının yaklaşmasıyla birlikte merak konusu oldu. Yeni ayı bekleyen çalışanlar asgari ücret AGİ tablosuna göre ne kadar maaş alacağını merak ederken konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Asgari ücret AGİ tablosuna göre kim ne kadar maaş alacak sorusu bu kapsamda yoğun olarak araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRET AGİ TABLOSUNA GÖRE NE KADAR MAAŞ ÖDENECEK?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.