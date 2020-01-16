2020 Ocak Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu? Starbucks kahve fiyatları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyadaki iddiaların ve haber sitelerinde Starbucks'ta kahvelere zam geldiğine dair haberlerin yapılmasıyla ardından on binlerce kişi Starbucks'ta kahvelere zam mı geldi sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 Ocak Starbucks kahve fiyatları...

2020 STARBUCKS KAHVE FİYATLARI

16 Ocak tarihinden itibaren filtre kahve ücretlerine 1 ila 1.5 TL arasında zam yapıldı.

Tall boy filtre kahve: 8.5 TL

Grande boy filtre kahve: 9.75 TL

Venti boy kahve: 11.25 TL