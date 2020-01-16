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  • 16.01.2020 18:53
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 19:11

Milyonları ilgilendiriyor! ne kadar oldu? İşte 2020 işlemi

2020 yılı Ocak ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Şubat ayında ilk zamlı maaşlarını alacak olan milyonlarca çalışan aynı zamanda yla ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyor. Doğrudan 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde Aralık ayının son günlerinde karar alındı. Bu kapsamda milyonlarca çalışan " oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 yılı işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yeni yılda kıdem tazminatı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı ne kadar oldu sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Asgari ücret, memur ve emekli zammının ardından yeni yılda milyonlarca çalışan kıdem tazminatı hesaplama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kapsamda kıdem tazminatı hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. İşte 2020 kıdem tazminatı hesaplama işlemi

YENİ YILDA KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatı tutarı ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere değişiyor, bu değişikliği de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklıyor. Buna göre 2020'nin ilk yarısında işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 6.730.15 lira oldu. Bu da şu anlama geliyor, bu yıl, işçilere ödenecek tazminat 6.730.15 liranın üzerinde olmayacak. Tazminat tavanı 2019'un ikinci yarısında 6.379.86 liraydı. Böylece kıdem tazminatı 2020'de yüzde 5.49 artmış oldu.

Buna göre işinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen kıdem tazminatında tavan değişti. 2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.

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