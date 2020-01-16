Dolar ve euroda son durum... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti. Merkez Bankası'nın aldığı indirim kararının ardından piyasalardaki güncel durum merak konusu oldu. İşte kararın ardından dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?