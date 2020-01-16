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  • 16.01.2020 17:53
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 17:53

da düşüş sürüyor! 16 Ocak canlı dolar ve euro ne kadar oldu? İşte

ve euro ne kadar oldu? Haftanın dördüncü işlem gününde pek çok kişi dolar ve euro fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,8810'dan işlem gördü. Dün 5,87-5,90 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 5,8759'dan tamamladı. Piyasalardaki güncel gelişmeleri takipler dolar ve eurodaki güncel durum hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. 16 Ocak canlı dolar ve euro ne kadar oldu? İşte ...

Dolarda düşüş sürüyor! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve euroda son durum... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti. Merkez Bankası'nın aldığı indirim kararının ardından piyasalardaki güncel durum merak konusu oldu. İşte kararın ardından dolar ve euroda son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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