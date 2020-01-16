Kozmetik ambalajı Türkler’e emanet

Sarten Ambalaj, bölgesel ambalaj şirketinden global ambalaj şirketi olma yoluna girdi. 15'i Türkiye'de, 3'ü de yurt dışında olmak üzere toplam 18 fabrika ile faaliyet gösterdiklerini belirten Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, "Yurt dışında en son fabrikamızı Hollanda'da kurduk. İlk yılımızda başarılı olduk. Daha sonra ikinci hattı devreye sokarak yatırımlarımızı 2 katına çıkardık" dedi.
ANA ÜRÜN TÜRKİYE'DEN
Sarıbekir, Avrupa'da benzer bir sistemle yeni yatırımlar düşündüklerini ifade etti. Gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre metal ve plastik ambalaj ürettiklerini dile getiren Sarıbekir, yurt dışı operasyonlarına da 2000'li yılların başında Bulgaristan ile başladıklarını kaydederek, şöyle konuştu: "Ardından kozmetik ambalajları için Rusya ve en sonunda Hollanda fabrikalarını açtık. Bu fabrikayı global üreticisi olduğumuz ABD'li bir müşterimizin talebi üzerine kurduk. Hammaddeyi Türkiye'den getirip montajı burada yapıyoruz ve kozmetik kutuları üretiyoruz. Bu fabrika sayesinde Avrupa'ya ihracatı artırdık. Geçen sene kurduğumuz ikinci hatla birlikte 2020 hedefimiz 15 milyon euro ciroya ulaşmak. Burayı montaj fabrikası olarak tutacağız. Ana ürünümüz Türkiye'de olsun, Türkiye'de üretelim, burada ise sadece montaj yapalım, hızlıca müşterinin yanında olalım istiyoruz."
ANA ÜRÜN TÜRKİYE'DEN
Sarıbekir, Avrupa'da benzer bir sistemle yeni yatırımlar düşündüklerini ifade etti. Gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre metal ve plastik ambalaj ürettiklerini dile getiren Sarıbekir, yurt dışı operasyonlarına da 2000'li yılların başında Bulgaristan ile başladıklarını kaydederek, şöyle konuştu: "Ardından kozmetik ambalajları için Rusya ve en sonunda Hollanda fabrikalarını açtık. Bu fabrikayı global üreticisi olduğumuz ABD'li bir müşterimizin talebi üzerine kurduk. Hammaddeyi Türkiye'den getirip montajı burada yapıyoruz ve kozmetik kutuları üretiyoruz. Bu fabrika sayesinde Avrupa'ya ihracatı artırdık. Geçen sene kurduğumuz ikinci hatla birlikte 2020 hedefimiz 15 milyon euro ciroya ulaşmak. Burayı montaj fabrikası olarak tutacağız. Ana ürünümüz Türkiye'de olsun, Türkiye'de üretelim, burada ise sadece montaj yapalım, hızlıca müşterinin yanında olalım istiyoruz."
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