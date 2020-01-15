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  • 15.01.2020 22:17
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 22:17

Kredi faizinde daha uygun teklif sunuldu! Binlerce kişi başvurdu! İşte konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranları

Yeni yılda ndaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranlarını takip eden vatandaşlar yapılan son indirimleri öğrenmek istiyor. Özellikle son aylarda on binlerce vatandaşın kredi çekmek için talepte bulunduğu görülüyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle satış rekoru kırılması bekleniyor. İşte banka banka konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranları

Kredi faizinde uygun teklif sunuldu! İşte faiz oranları

Kredi çekmeyi düşünen binlerce vatandaş konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranlarındaki güncel durum hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Birçok bankanın kredi faizlerinde indirime gitmesiyle birlikte vatandaşların araştırmalarında yoğunluk yaşandığı görülüyor. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi milyonlarca vatandaşla paylaştı. Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0,79'a indirdi. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte güncel faiz oranları

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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