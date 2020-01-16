İşsizlik maaşı alıyorum. Daha 6 ay sürem var. Bu arada iş bulursam kalan maaşlarım yanar mı? Toplu olarak ödenir mi? S.E.
İşsizlik ödeneği almaktayken işe giren ve bunu 15 gün içinde bildirenlerin ödenekleri 'yeni işe başlama' nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılır. İşsizlik ödeneği alırken bir veya birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı veya kendi nam veya hesabına çalışılması ve yapılan bu çalışmanın, başladığı tarihi izleyen günden itibaren 15 günden daha sonra tespit edilmesi halleri gelir getirici bir işte çalışma olarak değerlendirilmekte. 'Gelir Getirici İşte Çalışıyor Olma' nedeni ile kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmıyor. O yüzden işe girerseniz mutlaka bildirin.
İşten çıkartıldım. İşsizlik maaşı için ne yapmam gerekiyor? Ö.K.
İŞKUR'a başvurmanız gerekiyor. Başvuru için 30 günlük süreye dikkat etmelisiniz. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz, alacağınız para o kadar azalacak.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
İşsizlik ödeneği almaktayken işe giren ve bunu 15 gün içinde bildirenlerin ödenekleri 'yeni işe başlama' nedeniyle kesilir ve yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanamayacak şekilde işlerini kaybetmeleri halinde kalan işsizlik ödenekleri, başvurdukları tarih itibariyle yeniden başlatılır. İşsizlik ödeneği alırken bir veya birden fazla işverene bağlı olarak ücret karşılığı veya kendi nam veya hesabına çalışılması ve yapılan bu çalışmanın, başladığı tarihi izleyen günden itibaren 15 günden daha sonra tespit edilmesi halleri gelir getirici bir işte çalışma olarak değerlendirilmekte. 'Gelir Getirici İşte Çalışıyor Olma' nedeni ile kesilen işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmıyor. O yüzden işe girerseniz mutlaka bildirin.
İşten çıkartıldım. İşsizlik maaşı için ne yapmam gerekiyor? Ö.K.
İŞKUR'a başvurmanız gerekiyor. Başvuru için 30 günlük süreye dikkat etmelisiniz. Bu süreyi geçirmemek hak ettiğiniz parayı tam olarak almanız demek. Bu süreyi ne kadar geçirirseniz, alacağınız para o kadar azalacak.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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