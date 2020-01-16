İş fikri olana 200 bin TL hibe





TÜBİTAK'ın girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) programı yeni dönem başvuruları başladı. Program ile genç girişimcilere teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin liraya varan hibe desteği veriliyor.