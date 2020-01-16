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  • 16.01.2020 21:55
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 21:55

İlanlar duyuruldu! üzerinden binlerce personel alımı yapılıyor! İşte

Türkiye İş Kurumu () üzerinden her hafta yüzlerce ilan yayımlanıyor. Yayımlanan ilanlar aracılığıyla yayımlanan ilanlarla kamu ve özel sektörde çeşitli kadrolarda personel istihdamı sağlanıyor. Son olarak İŞKUR'un resmi internet sitesinden danışma ve büro memuru, güvenlik görevlisi gibi yüzlerce alanda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bu kapsamda binlerce vatandaş güncel ilanları incelemek istiyor. İşte

İŞKUR üzerinden binlerce personel alımı yapılıyor!

İŞKUR'un resmi internet sitesinde her hafta duyurulan güncel işçi alımı ilanları iş arayanlar tarafından merakla inceleniyor. Özellikle kurum tarafından açıklanan ilanlarla kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere binlerce personel alımı yapılıyor. Peki, Peki, İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR ilanlarına genel başvuru şartları nelerdir? İşte yayımlanan son güncel ilanlar...

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR DANIŞMA MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR GÜVENLİK ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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