Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme Cumhurbaşkanlığına gönderildi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün düzenleme ile ilgili detayları açıkladı. Ergün, dosyanın Başkan Erdoğan'a gönderildiğini söyledi. Düzenlemeler içinde hastaya ve yaşlıya farklı zam, prim eksiği olana emeklilik fırsatı gibi başlıklar bulunuyor. Ek zam alacak emekliler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Çalışmaların hayata geçirilmesi durumunda emekliye 368 TL ek ödeme fırsatı doğacak.

PRİM EKSİĞİ OLANA EMEKLİLİK GELİYOR

Yapılandırma kanunuyla daha önce geçmişe dönük olarak borçlanan Bağ-Kur'lulara yaş, yıl ve prim şartını yerine getirmeleri halinde emekli olabilme fırsatı verilmişti. Şimdi SSK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Düzenleme yapılırsa, emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim miktarını dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olmanın yolu açılacak.

Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az 1800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde primi olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek.