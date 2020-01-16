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Faiz 3 yılın en düşüğünde

2 yıllık tahvilin bileşik faizi, yüzde 10.47 ile 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 10 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 11.09 ile Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Faiz 3 yılın en düşüğünde
2 yıllık tahvilin bileşik faizi, yüzde 10.47 ile 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. 10 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 11.09 ile Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyeye indi. Düşüşte, faiz indirim beklentisinin yanı sıra CDS'in 1.5 yılda 523 baz puandan 265 baz puana gerilemesi de etkili oldu.

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