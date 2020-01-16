Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi emekliler için ek gelir kapısı oldu. Emeklilere yılda 2 kez ikramiye ödenirken, 3 yılda bir de maaş için seçilen bankadan promosyon alınıyor.
- Ekonomi
- 16.01.2020
- Gazete
Emekliye promosyon zammı! 2020 emekli promosyonu ne kadar olacak?
Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi emekliler için ek gelir kapısı oldu. Milyonlarca emekli Mart’tan itibaren ikinci promosyonu alacak. Peki en düşük promosyon tutarı ne kadar olacak? Bankalar maksimum ne kadar promosyon verebilir? En yüksek promosyon ne kadar? Emekliye 2020'de verilecek banka promosyonuyla ilgili detaylar haberimizde...
Banka promosyonu ve bayram ikramiyesi emekliler için ek gelir kapısı oldu. Emeklilere yılda 2 kez ikramiye ödenirken, 3 yılda bir de maaş için seçilen bankadan promosyon alınıyor.
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