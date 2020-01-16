Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Ocak canlı altın fiyatları...

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