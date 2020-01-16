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  • 17.01.2020 07:40
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 07:40

hareketli! 17 Ocak 22 ayar bilezik, gram, çeyrek tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika... Dünkü kapanışta yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gören gram altın, haftanın son işlem gününe 292,95 liradan başladı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 292 bin 850 liraya geriledi. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Ocak canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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