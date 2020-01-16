Altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş 16 Ocak altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü. Peki, 16 Ocak gün sonu anlık cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?