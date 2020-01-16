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  • 16.01.2020 18:11
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 18:11

düştü! 16 Ocak gün sonu anlık cumhuriyet, gram ve ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararının ardından ndaki güncel durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 azalışla 292,50 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 292 bin 700 lira, en yüksek 294 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 292 bin 850 liradan tamamladı. İşte 16 Ocak gün sonu anlık tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü! İşte altın fiyatlarında son durum

Altın alıp yatırım yapan on binlerce vatandaş 16 Ocak altın fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 476,00 lira, Cumhuriyet altını 1.948,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 292,50 liradan işlem gördü. Peki, 16 Ocak gün sonu anlık cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte piyasalarda güncel durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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