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  • 16.01.2020 14:28
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 14:28

Avrupa'da konut fiyatları 2019'da yükseldi

'nde (AB) konut fiyatları ile ilgili istatistikler belli oldu. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayınlanan verilere göre konut fiyatları 2018'in aynı çeyreğine göre de yüzde 4,1 arttı.

Avrupa'da konut fiyatları yükseldi

'nde (AB) konut fiyatları 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 4,1 oranında yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), üye ülkelerde 2019 yılı üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarının değişimini gösteren verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları 2019 üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,5, 2018'in aynı çeyreğine göre de yüzde 4,1 arttı.

AB üyesi ülkeler arasında, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 13,5'le Letonya'da, yüzde 11,5'le Slovakya'da, yüzde 11,3'le Lüksemburg'da ve yüzde 10,3'le Portekiz'de gerçekleşti.

Konut fiyatları, Almanya'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 3,3, İspanya'da yüzde 4,8, İngiltere'de yüzde 1,1, Hollanda'da yüzde 6,3, Belçika'da yüzde 3,9 arttı.

Söz konusu dönemde konut fiyatları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 5,9, Macaristan'da yüzde 1,5, Danimarka'da yüzde 0,6, İtalya'da yüzde 0,3 ve Finlandiya'da yüzde 0,1 oranında geriledi.

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