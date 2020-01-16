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Ayakkabıya istihdam kredisi

Ziraat Bankası, faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ürününü kullanıma sundu. Firmalara çalışan başına 50 bin liraya kadar, ilave istihdama ise 150 bin liraya kadar 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli, düşük maliyetli kredi imkanı sağlandı.

Ayakkabıya istihdam kredisi
Ziraat Bankası, faaliyet zincirinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan Ayakkabı İmalat ve Ticareti Değer Kredisi ürününü kullanıma sundu. Firmalara çalışan başına 50 bin liraya kadar, ilave istihdama ise 150 bin liraya kadar 12 ay anapara ödemesiz, 60 aya kadar vadeli, düşük maliyetli kredi imkanı sağlandı.

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