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’nun rüzgarına göre türbin üretti

, 53 MW'lık RES projesine, 'nun genel iklim karakteri gibi orta seviyede rüzgar koşullarına uygun olan, esnek güç değeri aralığına sahip SG 4.5-145 karasal rüzgar türbinlerinin tedariki için ile sözleşme imzaladı. Kurulumun bu yıl yapılması planlanıyor. Siemens Gamesa ayrıca 'tan da 3.75 MW operasyon modlu SG 3.4-132 Class IA türbinler için toplam 30 MW'lık sipariş aldı.

Anadolu’nun rüzgarına göre türbin üretti
Siemens Gamesa, 53 MW'lık RES projesine, 'nun genel iklim karakteri gibi orta seviyede rüzgar koşullarına uygun olan, esnek güç değeri aralığına sahip SG 4.5-145 karasal rüzgar türbinlerinin tedariki için ile sözleşme imzaladı.

Kurulumun bu yıl yapılması planlanıyor. ayrıca 'tan da 3.75 MW operasyon modlu SG 3.4-132 Class IA türbinler için toplam 30 MW'lık sipariş aldı.

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