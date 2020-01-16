Anadolu’nun rüzgarına göre türbin üretti

Siemens Gamesa, 53 MW'lık Kartal RES projesine, Anadolu'nun genel iklim karakteri gibi orta seviyede rüzgar koşullarına uygun olan, esnek güç değeri aralığına sahip SG 4.5-145 karasal rüzgar türbinlerinin tedariki için Callax Holding ile sözleşme imzaladı.
Kurulumun bu yıl yapılması planlanıyor. Siemens Gamesa ayrıca Artıbir Enerji Grup'tan da 3.75 MW operasyon modlu SG 3.4-132 Class IA türbinler için toplam 30 MW'lık sipariş aldı.
Kurulumun bu yıl yapılması planlanıyor. Siemens Gamesa ayrıca Artıbir Enerji Grup'tan da 3.75 MW operasyon modlu SG 3.4-132 Class IA türbinler için toplam 30 MW'lık sipariş aldı.
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