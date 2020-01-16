Almanya çıkarması

ZORLU Tekstil, Almanya Frankfurt'ta gerçekleştirilen uluslararası ev tekstili fuarı Heimtextile'de TAÇ ve Valeron markalarının yenilikçi 2020 koleksiyonlarının yanı sıra Korteks'in inovatif ipliklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. TAÇ'ın geç tutuşur özellikli flame retardant perdesi, kokuyu absorbe eden air cleaning perdesi ve pet şişeden üretilen reborn perdeleri fuarda sergilendi. Korteks ise TAÇ UV Resistant, otomotiv iplikleri, DRY TOUCH, Recycle, PLA ve pek çok fonksiyonel özellikli farklı tuşeli iplikleri ile fuarda boy gösterdi.
- Ekonomi
- 16.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.