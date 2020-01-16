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Tekstil, Frankfurt'ta gerçekleştirilen uluslararası ev tekstili ı Heimtextile'de ve Valeron markalarının yenilikçi 2020 koleksiyonlarının yanı sıra 'in inovatif ipliklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. TAÇ'ın geç tutuşur özellikli flame retardant perdesi, kokuyu absorbe eden air cleaning perdesi ve üretilen reborn perdeleri fuarda sergilendi. Korteks ise TAÇ Resistant, iplikleri, , Recycle, ve pek çok fonksiyonel özellikli farklı tuşeli iplikleri ile fuarda boy gösterdi.

Almanya çıkarması
ZORLU Tekstil, Frankfurt'ta gerçekleştirilen uluslararası ev tekstili ı Heimtextile'de ve Valeron markalarının yenilikçi 2020 koleksiyonlarının yanı sıra 'in inovatif ipliklerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. TAÇ'ın geç tutuşur özellikli flame retardant perdesi, kokuyu absorbe eden air cleaning perdesi ve üretilen reborn perdeleri fuarda sergilendi. Korteks ise TAÇ Resistant, iplikleri, , Recycle, ve pek çok fonksiyonel özellikli farklı tuşeli iplikleri ile fuarda boy gösterdi.

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