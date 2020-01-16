2 milyar dolarlık buluşma

İstanbul Fuarcılık tarafından Mobilya Dernekleri Federasyonu işbirliği ve KOSGEB desteği ile düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 21-26 Ocak tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde 16'ncı kez kapılarını açıyor.
Fuar aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya, Japonya, Fransa, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın da yer aldığı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 750'nin üzerinde firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarın, 2 milyar doları aşkın iş hacmiyle 2020 yılına damga vurması hedefleniyor.
Fuar, 50 bini yabancı, 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.
Fuar aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya, Japonya, Fransa, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve Güney Afrika'nın da yer aldığı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 750'nin üzerinde firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarın, 2 milyar doları aşkın iş hacmiyle 2020 yılına damga vurması hedefleniyor.
Fuar, 50 bini yabancı, 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.
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