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2 milyar dolarlık buluşma

Fuarcılık tarafından işbirliği ve desteği ile düzenlenen İMOB , 21-26 Ocak tarihlerinde CNR 'nde 16'ncı kez kapılarını açıyor.

2 milyar dolarlık buluşma
İstanbul Fuarcılık tarafından işbirliği ve desteği ile düzenlenen CNR İMOB Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 21-26 Ocak tarihlerinde 'nde 16'ncı kez kapılarını açıyor.

Fuar aralarında Çin, ABD, Almanya, İtalya, Hindistan, Polonya, Japonya, Fransa, Brezilya, Malezya, Rusya, Meksika ve 'nın da yer aldığı ülkelerden sektör profesyonellerini bir araya getirecek. 750'nin üzerinde firmanın ürünlerini sergileyeceği fuarın, 2 milyar doları aşkın iş hacmiyle 2020 yılına damga vurması hedefleniyor.


Fuar, 50 bini yabancı, 150 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

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