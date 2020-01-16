100 bin ev sahibini buluyor Bu yıl 100 bin kişiyi kira eder gibi ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesinde ilk viraj tamamlandı. 16 Aralık'ta başlayan başvuru süreci rekorla tamamlandı.

Bu yıl 100 bin kişiyi kira eder gibi ev sahibi yapacak sosyal konut hamlesinde ilk viraj tamamlandı. 16 Aralık'ta başlayan başvuru süreci rekorla tamamlandı. Projeye tam 1 milyon 92 bin 741 kişi başvuru yaptı. İşte bundan sonra işleyecek süreç:



KONUTLARIN ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli fiyatları belirlenecek, 'Hak Sahibi Belirleme' kurası çekilecek.



81 ildeki 254 proje için ayrı ayrı kura çekimi yapılacak. Kura yeri ve saati TOKİ'nin web sayfasında duyurulacak.



PROJELERDEN şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine konut sayısının yüzde 10'u, en az yüzde 40 engellilere yüzde 5'i kadar kontenjan ayrılacak. Hak sahibi olamayanlar, diğer başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacak.



PROJELERİN bağımsız bölüm listesi ve fiyatları tespit edildikten sonra 'Konut Belirleme Kurası' çekilecek.



KATILIM BANKALARI KATILACAK

'100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde en çok başvuru İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'dan yapılırken, Finansman için kamu bankalarının yanı sıra katılım bankaları da hizmet verecek.