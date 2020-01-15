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  • 15.01.2020 09:29
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 09:29

TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

? 16 Aralık'ta başlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvular bugün sona eriyor. 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek konutlara başvuru yapan vatandaşlar kura tarihlerini beklemeye başladılar. Peki, ne zaman? TOKİ krualar kuraları ne zaman çekiliyor? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor?

TOKİ kuraları ne zaman çekiliyor? Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın destekleriyle başlatılan TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular bugün sona eriyor. Hükümetin dar gelirliler için başlattığı sosyal konut kampanyasına katılan vatandaşlar başvuru sonuçlarının açıklanacağı kura tarihini araştırıyorlar. Peki, TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ krualar kuraları ne zaman çekiliyor? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2020 TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının sonlarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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