AB Komisyonu, "Avrupa Yeşil Anlaşması" çerçevesinde kıtayı 2050'ye kadar iklime zararsız hale getirmeyi amaçlayan yatırım programını yayımladı.

Buna göre, iklim hedeflerine ulaşılması için gerekli olan yatırımlar AB tarafından daha fazla desteklenecek.

AB, çevre dostu, yeşil, rekabetçi ve kapsayıcı bir ekonomiye geçiş için gereken yatırımları teşvik edecek.

AB'nin gelecekteki bütçesinin yaklaşık 503 milyar euroluk kısmı iklim ve çevre hedefleri ile uyumlu programlara ve projelere aktarılacak.

Kamu ve özel sektör ortaklığındaki projelerle de 279 milyar euro yatırım gerçekleştirilecek.

Üye ülkeler ve AB ortak finansmanı ile yapılan çevre dostu projelere 114 milyar euro sağlanacak.

Söz konusu yatırımlar ve çarpan etkileriyle, Avrupa'da gelecek 10 yılda iklim ve çevre alanındaki sürdürülebilir yatırımlar için 1 trilyon euroluk kaynak ayırılacak.

Göreve 1 Aralık'ta başlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen çevre ve iklim konusuna öncelik vereceğini açıklamıştı.

AB, 2050'ye kadar karbon salınımların en az seviyeye indirilmesi ve kalan salınımların çeşitli tedbirlerle dengelenmesini sağlayarak iklime zarar vermeyen bir kıtaya dönüşmeyi hedefliyor.