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  • 15.01.2020 15:37
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 15:42

'dan flaş açıklaması! Bu özelliğiyle dünyada bir ilk olacak!

Başkan Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği ve boğaz ticaretini olumlu yönde etkileyecek olan ’un dikkat çeken bir özelliği ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul, tamamlandığında akıllı binalarıyla yenilikçi çevre ve altyapı sistemleriyle ulaşım teknolojileriyle dünyada uygulanan akıllı şehir ürün ve hizmetlerinin tamamının aynı anda, aynı şehirde uygulandığı ilk proje olacak” ifadelerini kullanıldı.

Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışında, İstanbul'un ve diğer şehirlerin markalaşma sürecini, akıllı şehirciliğin ilk örneklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde beyaz masa, entegre atık su arıtma ve düzenli depolama süreçleri, akıllı ulaşım hizmetlerinin ortaya konduğunu anımsatan Kurum, yine Erdoğan'ın liderliğinde "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını belirtti.

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