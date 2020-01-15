Bakan Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışında, İstanbul'un ve diğer şehirlerin markalaşma sürecini, akıllı şehirciliğin ilk örneklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde beyaz masa, entegre atık su arıtma ve düzenli depolama süreçleri, akıllı ulaşım hizmetlerinin ortaya konduğunu anımsatan Kurum, yine Erdoğan'ın liderliğinde "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlandığını belirtti.