TOKİ başvuru son gün... Asgari ücretli ve dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı amaçlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular bugün tamamlanıyor. 2+1 ve 3+1 konut imkanı sunan projede asgari ücretli ve dar gelirli vatandaşlar, TOKİ aracılığıyla yapılacak konutlara uzun vadeli, kiradan daha ucuz bir maliyetle sahip olabilecek. Başvuru yapmayan vatandaşların kuraya katılabilmeleri için bugün başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Peki, e Devlet TOKİ başvuru nasıl yapılır? 2020 TOKİ sosyal konut başvuru şartları nedir? İşte cevaplar...

E-DEVLET TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak. Bu aşamada başvuru sahibinin T.C. Ziraat Bankası nezdinde Türk Lirası (TL) olarak açılmış bir cari hesabı varsa, müsait olan hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek.

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Türk Lirası olarak açılmış bir cari hesap bulunmaması durumunda, başvurunun tamamlanması halinde ilgili banka şubesinde başvuru sahibi adına bir cari hesap açılacak ve ilgilinin hesabından otomatik olarak 500 lira tahsil edilecek. Söz konusu hesapta başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulunmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

Başvuru sahibinin hak sahibi olmaması halinde başvuru bedeli söz konusu hesaba iade edilecek.