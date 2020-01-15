Güçlü büyüme geliyor

Kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinin sonunda geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin, son çeyrekte güçlendiği belirginleşti. Sanayi üretimi Kasım'da, üst üste üçüncü ayda da büyüyerek yıllık bazda yüzde 5.1 ile son 16 ayın en güçlü artışına imza attı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine dikkat çekerek, "Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020'de bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" dedi.
Sanayi Bakanı Mustafa Varank da "Bu yıl inşallah çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağız" diye konuştu.
Sanayi Bakanı Mustafa Varank da "Bu yıl inşallah çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağız" diye konuştu.
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