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Güçlü büyüme geliyor

Sanayi üretimi Kasım’da yüzde 5.1 ile 16 ayın en hızlı artışını kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ‘2020’de bu rakamları daha ileri taşıyacağız’ dedi.

Güçlü büyüme geliyor
Kur saldırısının ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde yürütülen dengelenme sürecinin sonunda geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlayan büyümenin, son çeyrekte güçlendiği belirginleşti. Sanayi üretimi Kasım'da, üst üste üçüncü ayda da büyüyerek yıllık bazda yüzde 5.1 ile son 16 ayın en güçlü artışına imza attı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine dikkat çekerek, "Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020'de bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" dedi.



Sanayi Bakanı Mustafa Varank da "Bu yıl inşallah çok daha güçlü bir büyümeyi yakalayacağız" diye konuştu.

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