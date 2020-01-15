Altın fiyatları son dakika... Altın, ABD ile Çin arasında imzalanan ticaret anlaşması sonrası karışık seyretti. Piyasaların yakından takip ettiği altın fiyatları yönünü hafif yukarı çevirdi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.958,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,68 yükselişle 294,10 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?