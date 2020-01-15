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  • 16.01.2020 07:40
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 07:40

son dakika hareketli! 16 Ocak gram, yarım, çeyrek, fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD-Çin arasına imzalanan ticaret anlaşması sonrası altın karışık seyretti. Dünkü kapanışta iç piyasada fiyatı 293 liraya, 480 liraya ve Cumhuriyet altını da 1,987 liraya yükselmüştü. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Ocak ...

Altın fiyatları son dakika... Altın, ABD ile Çin arasında imzalanan ticaret anlaşması sonrası karışık seyretti. Piyasaların yakından takip ettiği altın fiyatları yönünü hafif yukarı çevirdi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.958,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,68 yükselişle 294,10 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 16 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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