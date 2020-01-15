ABD'de 2021 enflasyon tahmini belli oldu

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, yıllardan bu yana Fed'in yüzde 2 hedefinin gerisinde kalan enflasyonun gelecek yıl bu hedefe ulaşacağını öngördü.

Kaliforniya'nın San Ramon kentinde bir etkinlikte konuşan Daly, "Benim beklentim enflasyonun yavaş yavaş hedefe doğru gideceği ve 2021 yılında yüzde 2'ye sürdürülebilir şekilde ulaşacağı yönünde" dedi.

Fed'in geçen yıl yaptığı faiz indirimleri ile ABD ekonomisini bu yıl yüzde 2 büyüme yoluna soktuğunu belirten Daly, "Bu 2019'dan daha yavaş bir büyüme ancak hala işsizliği cari yüzde 3,5 seviyesine yakın tutmak ve ücretleri yüzde 3-3,5 aralığında artırmak için yeterince hızlı. Eğer biraz daha hızlı büyürsek, bu bizi enflasyon hedefimize biraz daha hızlı ulaştırır" diye konuştu.