TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapamayan vatandaşlar başvuru tarihlerini araştırmaya devam ederken, başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarına kilitlendi. Peki, TOKİ başvurusu bitti mi? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura tarihleri belli oldu mu? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

TOKİ BAŞVURUSU BİTTİ Mİ?

16 Aralık 2019 tarihinde başlayan TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 15 Ocak Çarşamba günü sona erdi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edildi.