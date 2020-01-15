Yaklaşık 12.8 milyon emekli için Ocak zam ayı oldu. Emeklilere zamlı maaş ödemeleri bu hafta başlıyor. SSK emeklileri 17, Bağ-Kur'lular ise 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşlarını cebine koyacak. Peki emekliler maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı günleri listesi.. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz. Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanları emekli maaşı yatma zamanlarını haberimizde verdik.
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