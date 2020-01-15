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  • 15.01.2020 19:57
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 19:58

1 milyon 92 bin başvuru! 100 bin konut kura çekimi ne zaman? duyuruldu mu?

tarafından mahalle kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek olan 100 bin konut projesinin başvuruları bugün sona erdi. Başvuru işlemlerini tamamlayan yüz binlerce vatandaş hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Konu hakkında Toplu Konut İdaresi tarafından açıklama yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda özellikle bugün ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, TOKİ kura tarihleri duyuruldu mu? İşte merak edilenler...

1 milyon başvuru! TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura tarihleri duyuruldu mu? TOKİ 100 bin sosyal konut başvuruları bugün son buldu. Bugün "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine toplam 1 milyon 92 bin 741 başvuru yapıldığını açıkladı. Başvuru yapan vatandaşlar bu kapsamda TOKİ 100 bin konut kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu hakkında bilgi edinmek istiyor.

TOKİ 100 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ tarafından belirlenen tarihlerde kura çekimi yapılacak ve hak sahibi vatandaşlar belirlenecek. Ancak kura çekiminin tarihi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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