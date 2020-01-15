DSİ 2020 personel alımı başvuru şartları nedir? DSİ tarafından açıklanan ilana göre 35 mühendis alımı yapılacağı belirtildi. İlanın yayımlanması ve duyurunun yapılmasıyla birlikte Devlet Su İşleri personel alımı hakkındaki detaylar merak ediliyor. 8 Ocak tarihinde başlayan DSİ mühendis alımı başvuruları 17 Ocak 2020 tarihinde son bulacak.

DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

8 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da başlayan başvurular 17 Ocak 2020 saat 24.00'e kadar devam edecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.