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  • 14.01.2020 10:03
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 10:12

haberi: açıklandı

haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı ayına ilişkin verisini açıkladı. Kasım'da sanayi üretimi yüzde 5.1 arttı.

Sanayi üretimi açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,7 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

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