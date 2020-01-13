Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki yapılması beklenen ticaret anlaşması yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 293,60 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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