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  • 14.01.2020 07:47
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 07:47

nda son durum: 14 Ocak gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Anlık rakamlar

son dakika... ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen anlaşma öncesinde düşen altın fiyatları, yatay hareket ediyor. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Ocak ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Piyasalarda ABD ile Çin arasındaki yapılması beklenen ticaret anlaşması yakından takip ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,14 yükselişle 293,60 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 14 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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