Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği. ABD ile İran arasındaki gerilim sonrası rekor kıran altın fiyatları, gerilimin sona ermesiyle yönünü aşağı çevirmişti. Bugün imzalanması planlanan ABD-Çin ticaret anlaşması öncesinde altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Dünkü kapanışta yüzde 0,51 düşüşle 292,10 liradan işlem gören gram altın, yeni güne 292,38 liradan başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Ocak canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?