Doğum için istifa eden, tazminatı yakar mı?

Bir iş yerinde 6 yıldır çalışıyorum ve hamileyim. Doğumdan sonra çalışmayı düşünmüyorum. Çocuğuma bakacağımı gerekçe göstererek ayrılsam, tazminat ve işsizlik parası alabilir miyim? Y.K.
Kıdem tazminatı alabilmek için iş yerinden kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmış olmanız lazım. Kendiniz istifa ederseniz tazminatınızı alamazsınız. Bunun birkaç istisnası olsa da 'çocuğuma bakacağım' gerekçesiyle ayrılmanız halinde tazminat ve işsizlik maaşı almanız mümkün değil. Ancak evliliğinizin üzerinden 1 yıl geçmemişse, bu kez evlilik cüzdanıyla başvurarak tazminatınızı alabilirsiniz. Bir başka istisna ise 3600 gün şartı. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşsanız ve 3600 gününüz varsa, SGK'dan yazı alarak işyerine başvurup tazminat alırsınız. Bunların dışında söylediğiniz gerekçeyle ayrılırsanız 6 yıllık tazminatınızı yakarsınız.
Babam emeklilik için yeterli prime sahip değil. Yaşı da 65. Bundan sonra çalışma imkanı da bulunmuyor. Ödediğimiz 2800 günlük primin parasını alabilir miyiz? H.K.
Emeklilik için gerekli yaş ve yılı tamamlamasına rağmen prim şartını yerine getiremeyen sigortalıların ödedikleri primlerin parasını geri almaları mümkün bulunuyor. Topluca alınacak bu para için öncelikle prim dışındaki emeklilik şartlarının yani yaş ve yılın tamamlanmış olmasına bakılıyor. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na vereceğiniz bir dilekçe ile bu parayı tahsil edebilirsiniz. Ancak paranın ödenmesi sırasında faiz uygulanmıyor. Bunun yerine güncelleme yapılıyor. Ayrıca ödenen primlerin tamamı değil, işçi sigorta primi geri veriliyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Kıdem tazminatı alabilmek için iş yerinden kendi istek ve kusurunuz dışında ayrılmış olmanız lazım. Kendiniz istifa ederseniz tazminatınızı alamazsınız. Bunun birkaç istisnası olsa da 'çocuğuma bakacağım' gerekçesiyle ayrılmanız halinde tazminat ve işsizlik maaşı almanız mümkün değil. Ancak evliliğinizin üzerinden 1 yıl geçmemişse, bu kez evlilik cüzdanıyla başvurarak tazminatınızı alabilirsiniz. Bir başka istisna ise 3600 gün şartı. Eğer 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuşsanız ve 3600 gününüz varsa, SGK'dan yazı alarak işyerine başvurup tazminat alırsınız. Bunların dışında söylediğiniz gerekçeyle ayrılırsanız 6 yıllık tazminatınızı yakarsınız.
Babam emeklilik için yeterli prime sahip değil. Yaşı da 65. Bundan sonra çalışma imkanı da bulunmuyor. Ödediğimiz 2800 günlük primin parasını alabilir miyiz? H.K.
Emeklilik için gerekli yaş ve yılı tamamlamasına rağmen prim şartını yerine getiremeyen sigortalıların ödedikleri primlerin parasını geri almaları mümkün bulunuyor. Topluca alınacak bu para için öncelikle prim dışındaki emeklilik şartlarının yani yaş ve yılın tamamlanmış olmasına bakılıyor. Ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'na vereceğiniz bir dilekçe ile bu parayı tahsil edebilirsiniz. Ancak paranın ödenmesi sırasında faiz uygulanmıyor. Bunun yerine güncelleme yapılıyor. Ayrıca ödenen primlerin tamamı değil, işçi sigorta primi geri veriliyor.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
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